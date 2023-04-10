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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية: توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى زفتى

تضامن الغربية
تضامن الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى شرشابه وميت المخلص و كفر الجزيرة وكفر السنديه مركز زفتى، وقريتي طوخ ومنيه طوخ مركز السنطة، وذلك بدعم من جمعية الأورمان.

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وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن توزيع كراتين المواد الغذائية جاء في إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.

وأوضح، أن هذا يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ الغربية الغربية محافظة الغربية التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الدكتور طارق رحمي وزارة التضامن الاجتماعي القيادة السياسية تضامن الغربية تربية رياضية جمعية الاورمان

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