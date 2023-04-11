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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم.. اعتداء شرطي نيجيري على مواطن وسط الشارع

اعتداء شرطي نيجيري
اعتداء شرطي نيجيري على مواطن وسط الشارع

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء شرطي نيجيري بوحشية على رجل في منتصف الطريق.

وطلبت قيادة شرطة ولاية ريفرز، من الرجل الذي تعرض لاعتداء وحشي في منتصف الطريق من قبل شرطي نيجيري، الإبلاغ عنه في مقر القيادة؛ لرد حقه.

وذكرت “صحارى ريبورتس”، في وقت سابق، أن مقطع الفيديو المتداول على الإنترنت والذي يظهر شرطيًا يعتدي بوحشية على رجل، وقع على مفترق الطريق بين الشرقي / الغربي في بورت هاركورت بعاصمة ولاية ريفرز.

ولم يكن الضابط وزملاؤه يرتدون الزي الرسمي المعتمد، لكنهم كانوا مسلحين، وبدأ الشرطي بصفع الرجل مرارًا وتكرارًا بعد ضربه بالعصا، ثم أُجبره على دخول السيارة.

وفي مقطع فيديو ثانٍ، دفع ضابط آخر، الركاب الآخرين بالقوة إلى سياراتهم، وصوب بندقيته ناحيتهم.

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