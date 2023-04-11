بسبب الغيرة.. الفنانة عنبر: تعرضت لسخافات كثيرة من نجمات كبار

حلت الفنانة عنبر، ضيفة على برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم.

وقالت الفنانة عنبر: “اشتغلت مع فنانات كانوا بيغيروا مني، ومش عارفه إيه السبب، وتعرضت لسخافات كتيرة من نجمات كبار، ولكن عندي ثقة في نفسي”.

وكشفت الفنانة عنبر، خلال مشاركتها، عن “وقوع مشاجرة بينها وبين فنانة شهيرة، ووصل الأمر إلى حد التشابك، قبل أن يتم الصلح بينهما بعد اعتذارها”.

وأضافت الفنانة عنبر: “فكرت في اعتزال التمثيل؛ بسبب جلوسي في البيت لـ 5 سنوات دون عمل"/ لافتة إلى أن “هناك مخطط للقضاء على جيلهم”.