مربوحة توجه تصيحة لـ وداد جعفر العمدة: متنزليش اليومين دول الشارع

داعبت الفنانة رحمة أحمد فرج الشهيرة بـ “ مربوحة ” عبر خاصية الاستوري من خلال صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك زميلتها الفنان جوري بكر التي قدمت شخصية وداد من خلال مسلسل “ جعفر العمدة ”

وعلقت رحمة أحمد فرج قائلة لجوري بكر : ياوداد متنزليش اليومين دول الشارع».



لترد عليها جوري بكر قائلة: “ يا نهار حلاوة، مربوحة بنفسها أكتر إنسانة جميلة والله أنتي قمر وبحبك”.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء