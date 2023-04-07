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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران l تفاصيل

يسرا المسعودي
يسرا المسعودي

أعلنت الفنانة التونسية يسرا المسعودي عن إعتزالها الفن ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وقالت يسرا المسعودي : بعد تفكير طويل اتخذت قرارا بالابتعاد عن الوسط الفني فاستغليت شهادتي في مجال الطيران وتم قبولي في الخطوط السعودية".

وأضافت "شكرا لنفسي التي استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط . أصبح قلبي تعيسًا جدًا لما تعرضت له من خذلان وظلم وقهر". وتابعت: "وشكرا لكل الأوقات الجميلة التي جمعتني بناس حلوة ونقية".

يسرا المسعودي 

وتابعت يسرا قائلة  "شكرا لمصر الي حبها سيظل في قلبي إلى الأبد. شكرا على كل فرصة حلوة خدتها وتعرفت على ناس جدعة وطيبة. سيظل حبكم في قلبي للأبد".

منشور يسرا المسعودي 

وكان أخر أعمال يسرا مسعودي هو مسلسل القاهرة كابول مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

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من هى يسرا المسعودي؟

- شاركت وهي في عمر  الـ15 عاماً، في  بعض المسرحيات بتونس، ولم تكتفِ بالتمثيل، بل كانت تشارك في الإخراج والتأليف أيضاً.

- بدايتها في الدراما التونسية كانت في عام 2009 حيث شاركت في بطولة مسلسل بعنوان «الزوجة الخامسة»، من ثم توالت نجاحاتها في الدراما التونسية.

- ابتعدت عن الدراما في تونس لأن الأدوار التي عُرضت عليها حصرتها في المشاهد الجريئة والإغراء.

- اكتشفها المخرج خالد يوسف حيث كان الظهور الأول لها في بطولة فيلم «كارما»، مع نخب كبيرة من النجوم، من بينهم: خالد الصاوي وغادة عبدالرازق وعمرو سعد وماجد المصري ووفاء عامر.

-المخرج التونسي حبيب سلماني،  قدمها في الدراما التونسية وطلب منها القراءة والاطلاع على الكتب باستمرار.

-تعلمت اللهجة المصرية وذلك بعد حرصها على مشاهدة الكثير من الأفلام المصرية .

 

-أوقفتها النقابة في مصر بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وعادت بعد ذلك وحلت المشكلة.

- قالت إن مثلها الأعلى فى التمثيل النجمة التركية بيرين سات ، أما من نجمات مصر فمثلها الأعلى عبلة كامل ونادية الجندي ونجلاء فتحي.

- تتمنى العمل مع النجمين ماجد المصري وإياد نصار.

- درست ضيافة الطيران في تونس، ولكن حبها للفن جعلها تتخلى عن فكرة العمل فيه.

-متخصصة في علم النفس، فإلى جانب انشغالها بالفن تحاول معالجة الأطفال المصابين بأمراض نفسية، عن طريق التمثيل والفن وعلم النفس معاً.      

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