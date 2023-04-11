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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرض حظر التجوال ومقتل عمال إغاثة.. إثيوبيا تشتعل مع اندلاع أزمة إقليم أمهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فرضت السلطات في مدينتين في منطقة أمهرة الإثيوبية حظر تجول ليلي مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء المنطقة، واتبعت مدينتا ديسي ودبيربيرهان مدينة أخرى ، جوندر التاريخية ، في وضع القيود، حيث شهدت كلتا المدينتين مسيرات حاشدة يوم أمس الاثنين.

وقد تم بالفعل حظر تنظيم المظاهرات دون تصاريح وحمل المدنيين للسلاح، وقد اندلعت الاحتجاجات وانتشرت بسرعة الأسبوع الماضي استجابة لأمر من الحكومة الفيدرالية بحل وحدة شبه عسكرية ، قوات الأمهرة الخاصة (ASF)، وذلك وفق ما نشرته صحيفة bbc البريطانية.

وتقول السلطات إن هذه الخطوة ستساعد في إنشاء قوة أمنية موحدة قوية ويتم تنفيذها في جميع مناطق إثيوبيا البالغ عددها 11 منطقة، ولكن المعارضين في أمهرة يقولون إن هذه الخطوة ستجعل المنطقة عرضة لهجمات من جيرانها.

كما منعت مدينة دبريبيرهان ، الواقعة على بعد 130 كيلومترًا (80 ميلاً) شمال العاصمة أديس أبابا ، عشرات الآلاف من النازحين ، الذين فروا من العنف في منطقة أوروميا المجاورة ولجأوا إلى المدينة ، من الخروج من مخيماتهم.

وفي ذات السياق، قالت منظمة الإغاثة الكاثوليكية الخيرية الأمريكية إن اثنين من موظفيها قتلا في منطقة أمهرة المضطربة في شمال وسط إثيوبيا، وقد تم إطلاق النار على كل من تشول تونجيك وأماري كنديا في سيارتهما أثناء عودتهما إلى العاصمة أديس أبابا من مهمة.

اثيوبيا إقليم أمهرة حظر تجوال مظاهرات عمال الاغاثة

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