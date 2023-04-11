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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب جديدة.. النواب الجمهوريين في الكونجرس يدعمون إرسال الجيش الأمريكي إلى المكسيك

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي يؤيدون بشكل متزايد فكرة شن حرب ضد عصابات المخدرات القوية في المكسيك.

وقالت مجلة “رولينج ستون” الأمريكية: “يتوق الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إرسال قوات خاصة جنوب الحدود للقضاء على العصابات”، حيث زعمت مصادرها أن المرشح الجمهوري الأوفر حظًا في عام 2024 كان يطالب بـ”خطط قتالية” للقضاء علي المهربين.

وأضافت: “لكن الرئيس السابق ليس وحيدًا داخل حزبه. يدفع عضوا الكونجرس الجمهوريان دان كرينشو ومايك والتز التشريع الذي يسعى للحصول على ترخيص لاستخدام القوة العسكرية  يستهدف العصابات، متهمين إياهم بتحويل المكسيك إلى دولة مخدرات فاشلة”.

حرب ضد الكارتلات

وتفاخر كرينشو في بيان صحفي بأن “مشروع القانون يضعنا في حالة حرب مع الكارتلات”، وأصر على “يجب أن نبدأ في معاملتهم مثل داعش - لأن هذا هو ما هم عليه”.

وقال والتز، إن “وقت الهجوم ضد المُتجِرين، مرددًا مقارنة زميله بالجماعة الإرهابية المحظورة”.

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وقدمت مجموعة من 20 عضوًا من أعضاء الكونجرس الجمهوريين بقيادة النائب عن ولاية تكساس تشيب روي الشهر الماضي مشروع قانون من شأنه تعيين كارتل الخليج وكارتل ديل نوريست وكارتل دي سينالوا وكارتل دي خاليسكو نويفا جينيراسيون كـ”منظمات إرهابية أجنبية”.

وكشف عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان ليندسي جراهام وجون كينيدي النقاب عن مشروع قانون مماثل الشهر الماضي يدعو إلى تشكيل فريق عمل مخصص للكارتلات وتجار المخدرات وتسمية تسع منظمات من هذا القبيل ليتم تصنيفها على أنها إرهابية.

دونالد ترامب ترامب المرشح الجمهوري الكونجرس الأمريكي المكسيك الجمهوريين ليندسي جراهام

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