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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خد الجاكت معاك.. الأرصاد تحذر المصريين من عودة الشتاء غدًا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة منذ الغد وحتى عيد الفطر المبارك، موضحة أن الفترة الحالية معروفة بالتقلبات الجوية.

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ذروة التقلبات الجوية الحادة| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة


وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أمطار تصل إلى حد السيول في شبه جزيرة سيناء طبقا لهيئة الأرصاد الجوية.


ولفتت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن بعض مناطق الجمهورية شهدت أمطار من خفيفة إلى متوسطة بسبب كتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط وأوروبا.
وأكدت أن ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون غدا عندما تسجل 21 درجة ما يعني عودة الشتاء من جديد، موضحة أن الذروة في محافظات الوجه البحري ومطروح التي تشهد أمطار غزيرة.
وأشارت إلى أن الأمطار تتقدم نحو الإسماعيلية وهناك أمطار حالية على القاهرة والجيزة ولكنها خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية في بعض المناطق غدًا.
واستطردت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تستمر غدًا، إلى جانب الرياح التي تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة 
وحول طقس الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات وتزيد وتصل إلى 29 درجة بداية من السبت.
واستكملت، أن الطقس يتميز بأجواء دافئة تميل إلى الحرارة في النهار، ولكن هناك أجواء باردة ليلا على ألا تكون هناك فرص لسقوط الأمطار.
وأردفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح قد تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة قد يصاحبها رعد وبرق.
وحذرت من ارتداء الملابس الصيفية في الفترة الحالية، حيث يجب ارتداء ملابس خريفية مكونة من قطعتين نهارًا على أن يكون هناك جاكيت في حوذة الأشخاص خلال فترات الليل عند الخروج من المنزل.

 

حالة الطقس 


وحول العلاقة بين الطقس السيء في مصر ودول الخليج، أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،  أن الوضع مختلف والكتل الهوائية مختلفة بين البلاد.
 

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