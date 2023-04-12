حملات تموينية مكبرة للمرور على الأسواق بمدن سيناء

قالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، إنه تم تنظيم حملات تموينية مكبرة بمدن الشيخ زويد والعريش وبئرالعبد ، من خلال ادارة الرقابه التموينيه بالمديرية، بالاشتراك مع الادارات التموينية، ومديرية الطب البيطري ، ومديرية الصحه وقسم مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء .، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

حيث باشرت الحملات التموينيه أعمالها بالمرور على الاسواق والمخابز والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة.، كما تم المرور على معرض اهلا رمضان لتفقد توافر السلع الغذائيه والالتزام بالأسعار وجودة المعروض.

٧ محاضر:

وقد اسفرت الحملات عن تحرير عدد ٧ محاضر" عدم اعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحيه ".

بالإضافة إلى تحرير ١ محضر تصرف دقيق مدعم بكمية ١٤١٠ كيلو لتاجر تموينى بمدينة الشيخ زويد.