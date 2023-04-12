ترامب يفجّر مفاجأة بشأن المسئول عن تفجيرات نورد ستريم

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أن روسيا لم تقم بتفجير خطوط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر الماضي.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أريد أن أضع بلدنا في مأزق، لذا لن أجيب على هذا السؤال. ولكن يمكنني أن أقول لكم أنه لم يكن الروس من قام بذلك".

وتعرضت خطوط الأنابيب الروسية “نورد ستريم” و"نورد ستريم 2"، التي توصل الطاقة إلى ألمانيا من روسيا لانفجارات في سبتمبر 2022.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذه التفجيرات بأنها هجوم إرهابي واضح.

ولم تستبعد التحقيقات التي أجرتها ألمانيا والسويد والدنمارك إمكانية حدوث عمل تخريبي، فيما نفت الولايات المتحدة أي تورط في الحادث.

من جانبه، قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، ​​إن الولايات المتحدة أرادت ابتزاز روسيا بتفجير نورد ستريم لمنع العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح هيرش: "تم اقتراح الموضوع قبل وقت قصير من العام الجديد 2021، ربما في وقت قريب من عيد الميلاد، كانت الفكرة هي إيجاد شيء خارج عن المألوف يمكن أن يستخدمه الرئيس الأمريكي كإغراء أو تهديد لإقناع روسيا بعدم القيام بأعمال عسكرية في أوكرانيا، وكانت الفكرة هي إخبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتفجير خطوط الأنابيب إذا عبرت الحدود مع أوكرانيا”.