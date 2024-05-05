التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر بعد إزالة 2297 مبنى مخالف

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحتي الآن، التي انطلقت في ٢٠ أبريل الماضي وتنتهي في ٩ مايو الجاري، ضمن جهود الدولة للتصدي بكل حزم لحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بشكل فوري لفرض هيبتها وتطبيق القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة والتصدي لظاهرة استنزاف الأراضي الزراعية والتعدي عليها بجميع أنحاء المحافظات .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

وأعلن اللواء هشام آمنة، إن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢٢ بلغ ٢٢٩٧ مبنى على مساحة ٧٠٧ ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة ٨٩٠ حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٢٣١٦ فدان، بالإضافة إلى انه تم إزالة عدد ١٠٠ حالة استزراع سمكي بمساحة ٥٠٠ فدان بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ من إزالة التعديات خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات .

وأشار التقرير الذي تم عرضه على اللواء هشام آمنة، إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مباني مخالفة هي محافظ الشرقية حيث قامت المحافظة باسترداد ٤٨.٥ ألف متر مربع بعد إزالة ٣٧٦ حالة مباني مخالفة، ثم محافظة قنا حيث نجحت في استرداد ٤٢ ألف متر مربع بعد إزالة ١٣١ حالة مباني مخالفة، يليها محافظة الجيزة حيث استردت ٣٩.٢ الف متر مربع بعد إزالة ٧٧ حالة، ومحافظة أسوان ٣٦.٤ ألف متر مربع بعد إزالة ١١٦ حالة مباني مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد ١٧٣٧ فدان أراضي بإجمالي ١٤ حالة تعدي، يليها محافظة الشرقية والتي استردت ١٨٣ فدان بإجمالي ١١٩ حالة تعدي .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكداً ان متابعة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ ٢٢ وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتي يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢٢.

الجدير بالذكر أن الموجة الــ 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في 9 مايو الجاري .