سقوط عاطل يصنع المواد المخدرة في القاهرة

ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لتصنيعه المواد المخدرة والإتجار بها وبحيازته 12 كيلو جرام من المواد المخدرة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلاً سيارة مستأجرة ، وعُثر بداخلها على كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام وطبنجة وعدد من الطلقات النارية .

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع ، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها فى تصنيع مسحوق البودر المخدر .

وبإستهداف الشقة عُثر بداخلها على كمية من البودر المخدر وزنت 10 كيلو جرام والمعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.