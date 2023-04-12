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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توصي بضرورة الانتهاء من ازدواج طريق الخارجة أسيوط

لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

ناقشت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم  عدد من  موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد العقاطي، بشأن استكمال ازدواج طريق الخارجة/ أسيوط للحد من كثرة الحوادث.


وقال النائب احمد العقاطى إن عدم استكمال ازدواج طريق الخارجة أسيوط أدي  لوقوع كثير من الحوادث ، لا سيما وأن طريق الخارجة أسيوط هو الطريق الوحيد الذي يربط بين محافظة الوادي الجديد بالمحافظات الأخرى وليس لنا طريق غيره  وقد أطلق علية المواطنين بمحافظة الوادي الجديد " طريق الموت". 

وتساءل النائب أحمد العقاطي كيف يكون هو الطريق الوحيد لنا ويكون بهذا الشكل السئ ويكون بهذه المواصفات ولم يتم عمل إحلال وتجديد وصيانة للطريق ورصف منذ 30 سنه ؟ قائلا : أن الحوادث على هذا الطريق متكررة وتقريبا يوميا وأهل الوادي الجديد لهم في كل يوم كارثة في هذا الطريق وذلك بسبب ضيق الطريق، لافتا إلى أن محافظة الوادي الجديد أمل مصر فى التنمية الزراعية والإستثمار الزراعى لأنها توجد بها خيرات كثيرة فى باطن الأرض من موارد طبيعية.

وطالب النائب أحمد العقاطي ، بسرعة العمل على ازدواج طريق الخارجة أسيوط ، وحماية أرواح أهالى الوادى الجديد وكذلك للدفع بعجلة التنمية وزيادة فرص الاستثمار على أرض المحافظة.
ومن جانبه قال المهندس حسام بدر الدين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أن الهيئة تعمل حاليا في الطريق .
وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة الانتهاء من رفع كفاءة الطريق 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن عدم إدراج محافظة الوادي الجديد ضمن مسار القطار الكهربائي السريع.
وتساءل النائب تامر عبد القادر عن أسباب عدم إدراج محافظة الوادي الجديد  ضمن مسار القطار السريع ، لاسيما وأن المحافظة علي حدود دولتين ، الدولة تبذل جهود كبيرة لتنمية المحافظة حتي تكون جاذبة للسكان ، والدليل حجم الطريق والاهتمام بالوادي الجديد من قبل رئيس الجمهورية
 

وقال النائب تامر عبد القادر انه نظرا لزيادة إقبال المواطنين للعمل والاستثمار في محافظة الوادي الجديد،  وتوجهات الدولة لجذب سكان للمدينة وتنميتها لذا نطالب بإضافة مرحلة رابعة للقطار السريع،  تتضمن الداخلة والخارجة.

ومن جانبه أوضح مسؤول وزارة النقل أنه سيتم إعداد الدراسة ،  لأن تكلفة القطار السريع مرتفعة ، وجاري التطوير بالنسبة لخط قطار  أبو طرطور ، ويشمل تطوير الركاب، وتشغيل وحدات متطورة مثل التالجو ، ويكون ذات تكلفه قليله على المواطنين وأكثر راحة وأمان وأقل تكلفة بالنسبة لسعر التذكرة.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة إعداد  دراسة الجدوى الاقتصادية والأمنية لوصول خط القطار السريع إلى محافظة الوادي الجديد .

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عبد المنعم عطية، بشأن عدم تأمين وإضاءة موقع أعمال تطوير طريق السويس/ الزعفرانة خاصة في قطاع العين السخنة مما يمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأكدت النائبة سحر عبدالمنعم عطية، أن موسم الصيف على الأبواب ، وتستقبل المحافظة المصطافين والهيئة العامة للطرق ليس لديها برنامج زمني ، للانتهاء من الطريق حيث أن العمل متوقف ، ومفيش خطة زمنية للانتهاء من العمل ، 

ومن جانبه قال المهندس حسام بدر الدين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أنه سيتم الانتهاء ٣٠ /٦ /٢٠٢٣ .

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