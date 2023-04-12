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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة متزوجة من «دمية قماش» وتدّعي أنها حامل .. اعرف القصة؟

صدى البلد

 تزوجت امرأة تسمى Meirivone Rocha Moraes  من دمية قماش  صنعتها والدتها لها ، إلا أنها قد تدّعى أنها حامل  بعد أن وقعت في حب «Marcelo» الدمية القماش التي صنعتها لها والدتها .

ووفقًا لموقع dailystar ، قالت ميريفون لـ NeedToKnow.co.uk : "أنا سعيدة جدًا لأنني حامل بمارسيلو مرة أخرى".. وقالت: "هذه المرة سيكون لدينا فتاة ونحن سعداء للغاية"، مضيفة أنه حتى لو تبين أن الطفل صبيًا، فسوف يظلون يرحبون بالطفل بأذرع مفتوحة.

من خلال الانتقال إلى TikTok ، أصدر Moraes الإعلان من خلال عرض ما بدا أنه اختبار حمل إيجابي في منشور الآن فيروسي حصد أكثر من 375000 مشاهدة وأكثر من 24000 إعجاب.

في تعليق على الفيديو ، حيث يمكن رؤيتها تقفز لأعلى ولأسفل وتبتسم وهي ترفع الاختبار أمام الكاميرا ، كتبت مورايس: "أنا حامل!"


شعرت مورايس بالفزع العام الماضي عندما اكتشفت أن مارسيلو لم يكن مخلصًا لها - على الرغم من عدم قدرته على الحركة أو التحدث.

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امرأة متزوجة من «دمية قماش» وتدّعي أنها حامل .. اعرف القصة؟

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