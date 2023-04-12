امرأة متزوجة من «دمية قماش» وتدّعي أنها حامل .. اعرف القصة؟

تزوجت امرأة تسمى Meirivone Rocha Moraes من دمية قماش صنعتها والدتها لها ، إلا أنها قد تدّعى أنها حامل بعد أن وقعت في حب «Marcelo» الدمية القماش التي صنعتها لها والدتها .

ووفقًا لموقع dailystar ، قالت ميريفون لـ NeedToKnow.co.uk : "أنا سعيدة جدًا لأنني حامل بمارسيلو مرة أخرى".. وقالت: "هذه المرة سيكون لدينا فتاة ونحن سعداء للغاية"، مضيفة أنه حتى لو تبين أن الطفل صبيًا، فسوف يظلون يرحبون بالطفل بأذرع مفتوحة.

من خلال الانتقال إلى TikTok ، أصدر Moraes الإعلان من خلال عرض ما بدا أنه اختبار حمل إيجابي في منشور الآن فيروسي حصد أكثر من 375000 مشاهدة وأكثر من 24000 إعجاب.

في تعليق على الفيديو ، حيث يمكن رؤيتها تقفز لأعلى ولأسفل وتبتسم وهي ترفع الاختبار أمام الكاميرا ، كتبت مورايس: "أنا حامل!"



شعرت مورايس بالفزع العام الماضي عندما اكتشفت أن مارسيلو لم يكن مخلصًا لها - على الرغم من عدم قدرته على الحركة أو التحدث.