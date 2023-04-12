عماد الدين حسين: الحوار الوطني أسهم في الإفراج عن محبوسين بالعفو رئاسي

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس السيسي دعا إلى الحوار الوطني في العام الماضي، مشيرا إلى أنه عقدنا أول اجتماع في الإسبوع الأول من شهر يونيو الماضي.

وقال عماد الدين حسين، خلال لقاء له لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه خلال الجلسات الأولى كان هناك تخبط في الأراء، ولكن بعد ذلك أصبح هناك توافق في الرؤى والأفكار والمقترحات التي تخرج بها الجلسات.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان له دور في الإفراجات الرئاسية التي تمت، حتى أنه تم الإفراج عن ما يقرب من 1300 شخص، وهو بمثابة إنجاز كبير تحقق على الأرض.

كانت العامل الحاسم

وأشار عماد الدين حسين إلى أن المصلحة الوطنية كانت العامل الحاسم في الجلسات التحضيرية للحوار الوطني

