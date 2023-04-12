حزب العدل: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يعطي ثقة للمواطن في الصندوق

أكد عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، أن الشارع المصري، لديه خوف وقلق من المستبل وهذا قلق مبرر، بسبب الظروف الصعبة التي تواجه العالم، خاصة بعد ثورات وكورونا والحرب الروسية الوكرانية.

وقال عبد المنعم إمام، خلال لقاء له لبرنامج “كلام في السياسة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن أهم شئ منوط بها الحوارالوطني، إعطاء الطمأنينة للمواطنين، خاصة أن الجوار الوطني هو بارقة أمل.

وتابع رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات يعطي ثقة للمواطن في الصندوق والإنتخابات.

مساحات للظهور الإعلامي للاحزاب قبل الإنتخابات.

وأشار عبد المنعم إمام إلى أنه لا بد من تهيأة البيئة الحزبية للوصول للجمهور، ولا بد من مساحات للظهور الإعلامي للاحزاب قبل الإنتخابات.