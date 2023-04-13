شاهد.. ربنا يحرق قلب أمهم عليهم.. "أم عامر" تروي تفاصيل حزينة لمقتل ابنها على يد أبناء عمه

روت أسرة شاب أنهى ابن عمه حياته في منطقة عين شمس تفاصيل مروعة للجريمة حيث سقط الشاب المجني عليه غارقا في دمائه أمام أعين أمه وزوجته وأبنائه حيث مزق المتهمون جسده وسط الشارع بسبب "خناقة ستات".

وقالت زوجة المجني عليه انها كانت تحاول انقاذه من بين ايدي ابن عمه الا ان زوجة المتهم وقفت لها على باب المنزل ومنعتها من الخروج فصعدت للشرفة للصراخ والاستغاثة بالجيران ففوجئت بزوجها غارقا في دمائه على الارض بعدما غرس المتهم سلاحه في عدة مناطق بجسده.

والتقطت والدة المجني عليه أطراف الحديث قائلة انها حاولت التحدث مع المتهم الذي كان يحمل زجاجة وقطعة رخام لالهائه عن ضربه في الوقت الذي كان شقيق المتهم ينهال على راس ابنها بشومة وطعن جسده فاعتقدت انه فقد الوعي فقط ولم تدرك انه فارق الحياة.

وقالت الأم ان ابنها الصغير البالغ من العمر 16 عاما حاول القاء جسده على شقيقه لانقاذه الا ابني عمه كانا هشما راسه ومزقا جسده وصرخت قائلة: "ده عنده 3 عيال سابهم ومشي عملهم ايه الاثنين كانوا عليه وهو لوحده ربنا يحرق قلب امهم عليهم زي ما حرقوا قلبي".

واضافت ان ابنها طلب عدم نزول ابنائه وابناء شقيقته لاجتناب المشاكل مع ابني عمه وانها اتصلت عدة مرات بوالدة المتهمين وطالبتها بعد الانسياق وراء الخلافات لعدم حدوث مشاكل بين رجال العائلة الواحدة الا انها كانت تزيد من الخلافات وقالت: "كانت شايفة ابني بيموت وواقفة تتفرج".

واضافت زوجته قائلة: عامر كان غلبان والناس كلها بتحبه ده اتصلى عليه جنازتين محصلتش مع حد قبل كده" وأكملت والدته: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم قطموا وسطي الاثنين عايزين الشنق منهم لربنا على اللي عملوه في ابني".

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية أن "خناقة حريمي" كانت السبب في مقتل شاب ثلاثيني يدعى «عامر.م» خلال جلسة صلح جمعته مع 3 من أبناء عمومته، ووفق تحقيقات النيابة أن مقتل المجني عليه كان انتقامًا منه بعد أن تشاجرت زوجته مع سيدة أخرى من أقاربه، وخلال جلسة صلح جمعت الطرفين تعرض الضحية إلى الضرب بالمطاوي وتلقي طعنات نافذة أودت بحياته منتصف الأسبوع الماضي.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يعاني من إعاقة في القدم وأن المتهمين تربصوا به وتجمعوا حوله واعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابته في البطن والصدر فمات على إثر إصابته تلك قبل وصوله إلى مستشفى المطرية التعليمي، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين وعثر بحوزة أحدهم على السكين المستخدم في الجريمة.

وقال المتهمون أمام النيابة خلال جلسة تحقيق إنهم اتفقوا على ضرب المجني عليه بقصد تأديبه انتقامًا منه بسبب تأييده لزوجته التي أخطات في التعدي على زوجة أحد المتهمين بالسباب والشتائم وأن الأمر وصل إلى التلاسن وتبادل السباب والشتائم النابية، وقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.