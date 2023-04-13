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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. البحرين وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية وكوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا نحو بحر الشرق

صدى البلد

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة
بيان سعودي سوري: مباحثات جدة ناقشت حلا سياسيا يحافظ على وحدة سوريا
روسيا تعلن اعتراض طائرة عسكرية ألمانية فوق بحر البلطيق
بوتين يوافق على إنشاء محطة فضاء روسية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، حيث بحث الرئيسان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعها إلى الأمام بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

من جهته كتب الرئيس الاماراتي على حسابه على تويتر، "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، واتفقا على "أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم.. واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

وأعرب الجانبان عن "ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين".

وقالت "القبس" إن مملكة البحرين ودولة قطر أعلنتا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة المتابعة البحرينية- القطرية، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في بيانين منفصلين صادرين عن وزارتي الخارجية القطرية والبحرينية، أنه "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961".

وأكد الجانبان أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقًا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحترامًا لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".

دوليًا، قالت "الوطن" إن روسيا أعلنت أنها أرسلت مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للجيش الألماني كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكدة أن عملية الاعتراض جرت دون وقوع أي حادث، مضيفة أنه على الفور أقلعت مقاتلة من طراز "SU-27"، وتبيّن لها أن الهدف هو "طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون".

وأشارت "الجريدة" إلى أن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" يوري بوريسوف، أعلن موافقة الرئيس فلاديمير بوتين على مقترح إنشاء محطة مدارية روسية.

وقال بوريسوف في تصريحات إن الرئيس بوتين "وافق على مقترحاتنا لإنشاء محطة مدارية روسية والاستعداد للانتقال إلى الإنتاج الضخم للأقمار الصناعية"، مشيرًا إلى أن "التصميم الأولي للمحطة سيكون جاهزاً في الصيف، واليوم نحن نعرف بالفعل المعالم الرئيسية للمحطة وشكلها ومراحل إنشائها".

وذكرت "الراي" أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق اليوم، الخميس. وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية "لم يسقط في الأراضي اليابانية"، وذلك بعد أن أصدرت حكومته تحذيراً لسكان هوكايدو بضرورة الاحتماء.

 

قطر البحرين كوريا الشمالية أبرز اهتمامات صحف الكويت صحف الكويت

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