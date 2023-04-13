بعد تشديد إجراءات احتفالات سبت النور في القدس.. الأردن يحذر الاحتلال الإسرائيلي

حذرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم، الخميس، من قيام إسرائيل بفرض قيود تحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور.

وقال المتحدث باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة يوم السبت القادم، لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضة ومدانة.

وأكد المتحدث الرسمي أنه على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المتحلة، والامتناع عن تضييق الحرية في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الأردن وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وسيستمر بالقيام بكل الخطوات الممكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.

