شكري يشارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.. غدًا

أدلى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بتصريحات صحفية مساء الخميس، كشف فيها عن اعتزام السيد سامح شكرى وزير الخارجية المشاركة يوم الجمعة ١٤ الجاري في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والمقرر عقده في جدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة، حرصاً على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة فى مواجهة التحديات.