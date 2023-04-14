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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023: لا تتعجل الارتباط

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

راقب التغييرات الجديدة في الحياة اليوم وتصرف بذكاء، يمكن لبعض الصداقات أن تأخذ شكلاً جديدًا ومن واجبك أن ترد بالمثل، لكن لا تستعجل لأنك تحتاج إلى وقت لفهم كل من الشخص والعلاقة.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

حافظ على صحتك اليوم باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات، تجنب تناول الكحوليات لمدة يوم واقضِ المزيد من الوقت في التمرن.

برج الميزان اليوم مهنيا

استغل اليوم للقيام باستثمارات كبيرة خاصة في سوق الأوراق المالية، يمكنك أيضًا شراء عقار أو مركبة كاستثمار، اليوم هو أيضا ميمون لشراء المجوهرات.

برج الميزان اليوم عاطفيا

لا تتعجل لبدء علاقة، بدلًا من ذلك ادرس الشخص وحلل شعوره، قد يختبر أولئك الذين هم بالفعل في علاقة إبحارًا سلسًا طوال اليوم، حتى المتزوجين قد لا يكون لديهم اشتباكات خطيرة في حياتهم الشخصية.  

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

كن دائمًا جاهزًا مع خطة بديلة في الاجتماعات والتفاعلات، سيكون لدى رواد الأعمال أيضًا أسباب للابتسام اليوم.

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