ميدو يكشف كواليس لقاء أوسوريو وشيكابالا.. وأول قرار لمدرب الزمالك الجديد

كشف أحمد حسام (ميدو) عن كواليس اللقاء الذي جمع بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الفريق.



وأوضح ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن أوسوريو تواجد داخل نادي الزمالك عصر الخميس وتابع مران اللاعبين المستبعدين بنفسه.



وأكد أن شيكابالا كان متواجداً في مران المستبعدين واجتمع مع أوسوريو ودار بينهما حديث طويل.



وأشار إلى أن أوسوريو لا يعترف بنظرية النجم داخل الفريق ولكنه يميل للعب الجماعي.



وأوضح أن أول قرار لمدرب الزمالك الجديد هو تعديل موعد تدريبات الفريق الأبيض لتقام في التاسعة مساءً بدلاً من التدريب قبل الإفطار.