بيراميدز "الجريح" في ضيافة أسوان بالدوري الممتاز

يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره أسوان، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والربع مساء على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو تخطي أحزان خسارة نهائي كأس مصر أمام الأهلي بنتيجة 2-1، الإثنين الماضي، بالفوز على أسوان في مباراة اليوم لإنعاش حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

كما يقدم بيراميدز نتائج كارثية في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري، إذ فشل في تحقيق الفوز آخر 4 مواجهات، بالتعادل في 3 مواجهات وخسارة لقاء.

وتأكد انتهاء موسم أسامة جلال، مدافع بيراميدز بعد إصابته في وتر العضلة الضامة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، كما يغيب عبد الله السعيد لمدة شهرين لإصابته بجرع في الركبة من الدرجة الثانية.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق أسوان بعاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط اللقاء الثلاث من بيراميدز للابتعاد تماما عن منطقة الهبوط، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

يذكر أن بيراميدز فاز على أسوان بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الأول.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.