جامعة المنيا تنظم زيارات ميدانية لطلابها للمشروعات القومية

تواصل جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة تنظيم زياراتها الميدانية لطلابها، للمشروعات التنموية والقومية العملاقة وذلك في إطار رؤية الجامعة لرفع الوعي لدى الشباب الجامعي بحجم العمل والإنجاز على أرض الواقع في جميع ربوع مصر، وترسيخاً للحس الوطني، وتعظيم روح الولاء، ومُواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهدها الدولة المصرية بكافة المجالات.

شملت الزيارات الميدانية جولة للشركة المصرية للتعدين والمحاجر بالمنيا والتي اطلع خلالها الطلاب على خطوط الإنتاج بالمصنع بدءً من مرحلة القطع والمناشير، وانتهاءً بالمنتج النهائي، واستعراض مختلف الأعمال والأنشطة التي يُقدمها المصنع من منتجات، كما أطلعوا خلال زيارتهم لمجمع المطاهرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا الجديدة، المشروعات الصناعات الغذائية والخشبية والمعدنية والهندسية، بالإضافة إلى مصانع إنتاج الكرتون ومصنع الحصير البلاستيكية، والتي ستكون انطلاقة صناعية كبيرة، توفر الآلاف من فرص العمل.

وأكد رئيس الجامعة أن الزيارات تهدف إلى التعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية للنهوض بالوطن، والمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بجميع أقاليم مصر على مستوى الجمهورية، ودور هذه المشروعات في بناء الاقتصاد المصري، وتعزيز الثقة بالصناعة المصرية.

استقبل الطلاب خلال الزيارتين، لفيف من القيادات والمهندسون والفنيون بالمشروعات، كما رافقهم خلالها وأشرف عليهم، الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعقيد أحمد محمود مدير التربية العسكرية بجامعة المنيا، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

وأعرب الطلاب عن فخرهم واعتزازهم بما يتحقق من مشروعات قومية عملاقة على أرض الوطن في زمن قياسي بفضل قوة الإرادة المصرية ومجهودات القوات المسلحة المصرية، التي أحدثت نقلة نوعية بالاقتصاد المصري.