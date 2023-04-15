10 آلاف حرف.. تويتر تضيف ميزات جديدة لمشتركي Blue

يحاول الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة "تويتر" للتدوينات القصيرة زيادة الاشتراكات في نظام "تويتر بلو" الذي استحدثه عقب توليه زمام الأمور، وفي سبيل ذلك لا يفوت شهر دون الإعلان عن ميزات جديدة تخص عملاء "البلو".

وفقا لتقرير موقع The Verge التقني، أعلنت إدارة تويتر عن ميزة جديدة مهمة لعملاء "تويتر بلو" من شأنها أن تغير كثيرا من الشكل المعتاد والمألوف لموقع التدوينات القصيرة الذي أصبح حاليا موقع تدوينات لمنشورات طويلة، إذ أصبح متاحًا حاليا لمشتركي تويتر بلو كتابة منشورات تبلغ 10 آلاف حرف مع دعم لـ "Fonts" أي تنسيق خطوط كتابة مختلفة مثل المائلة والغامقة Bold.

Twitter Blue

يأتي هذا الإعلان الأخير بعد أسابيع فقط من الإعلان أيضا عن زيادة عدد الأحرف المسموح به لـ Twitter Blue لأول مرة من 280 حرفًا إلى 4000 حرفًا في فبراير الماضي، بالإضافة إلى ميزة إعادة تحرير التغريدة وتنسيقات مختلفة حسب اختيار المشترك، ويبدو أن هذه الميزات هدفها الأساسي التنافس مع منصات الرسائل الإخبارية مثل Substack - التي أصبحت أكثر رواجا وشعبية خاصة بعد انحسار شعبية تويتر في الآونة الأخيرة.

لا يخفي تويتر نواياه تجاه Substack بل يعلنها صراحة "حرب منافسة" لا هوادة فيها، وفي سبيل ذلك يوجه كل أسلحته لجذب أكبر قدر من المستخدمين، وآخرها إضافة ميزة الـ Super follows التي تتيح للمستخدمين الاشتراك في حسابات أشخاص من المؤثرين على المنصة للوصول إلى محتوى حصري من خلال الاشتراكات، ويأتي ذلك الإعلان جنبًا إلى جنب مع زيادة عدد الأحرف وخيارات التنسيق كوسيلة لجذب صانعي المحتوى ولكسب مزيد من المال.

سبق أن وعد إيلون ماسك المستخدمين بأن تويتر لن يأخذ أي أموال يربحها منشئو المحتوى من خلال الاشتراكات خلال الاثني عشر شهرًا الأولى من طرح هذه الخدمة، ولكن سيكون بدءًا من السنة الثانية لوجود السوبر فولو.