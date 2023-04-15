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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من الصين لأمريكا بعد العقوبات الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، بيانا أدانت فيه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات صينية بعد اتهامها بتزويد عصابات الاتجار بالمخدرات في المكسيك بمركبات كيميائية تدخل في إنتاج عقار الفنتانيل المخدر قبل تهريبه إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن العقوبات الأمريكية تؤثر  على أمن واستقرار سلاسل التوريد العالمي، مضيفة: "معاقبة واشنطن لشركاتنا ستؤثر على أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وسنحمي بشدة حقوق ومصالح شركاتنا المعاقبة أمريكيا".

تفاصيل العقوبات

وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت أن عقوباتها استهدفت أيضا أربعة من أبناء بارون المخدّرات المكسيكي "إل تشابو" المسجون في الولايات المتّحدة.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند خلال مؤتمر صحافي إنّ الولايات المتّحدة تتصدّى بهذه العقوبات "للعمليات الأوسع نطاقًا والأكثر عنفًا وانتشارًا لتهريب الفينتانيل، والتي يديرها كارتيل سينالوا وتغذّيها مركبات كيميائية مصدرها شركات دواء صينية".

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وأوضح الوزير أنّ من بين المستهدفين بهذه العقوبات أربعة "تشابيتوز"، لقب أبناء مؤسّس كارتيل سينالوا، خواكين "إل تشابو" جوسمان.

وقال نائب وزيرة الخزانة المعني بشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون في بيانه إن هذا المخدر يتسبب سنويا في وفاة عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانين في الصين، وخمسة أفراد مقرّاتهم في الصين وغواتيمالا، وذلك بتهمة تورطّهم في توريد مركّبات كيميائية ضرورية لتصنيع الفينتانيل.

وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان إنّ "الفينتانيل غير القانوني مسؤول عن مقتل عشرات آلاف الأميركيين كلّ عام".

من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية رصد مكافآت مالية مقابل أيّ معلومة تؤدّي إلى توقيف أو تساهم في إدانة 27 شخصاً متّصلين بعمليات تهريب هذا المخدّر الاصطناعي.

 

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