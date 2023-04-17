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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يستخدم في أهم وأدق الصناعات .. ما هو خام التنتالوم ؟

صدى البلد

تمتلك مصر ثالث أكبر احتياطي من معدن خام التنتالوم بمنجم أبو دباب بالبحر الأحمر وهو من المعادن النادرة والتي تدخل في أهم وادق الصناعات في العالم.

الحكومة تتدخل للاستفادة من خام التنتالوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض دراسة تعظيم الاستفادة من خام التنتالوم.

تطرق اجتماع رئيس الوزراء، إلى أماكن تواجد هذا الخام في مصر وكذلك أماكن توافره حول العالم وأكبر الدول المنتجة والمستهلكة له، بالإضافة إلى أشهر سلاسل التوريد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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