طبيب يحذر من غسل البيض وحفظه .. انتبه

كشف الدكتور أحمد صبرى ، استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أضرار غسل البيض.



وقال خبير التغذية ، اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻐﺴﻞ اﻟﺒﯿﺾ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺟﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮت أو اﻟﻤﺤﻼت ( ﻣﻄﺎﻋﻢ ، ﻣﺨﺎﺑﺰ…).

ونصح خبير التغذية، بعدم غسل البيض ﻻن ﻗﺸﺮة اﻟﺒﯿﻀﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﺪة ﻣﺴﺎﻣﺎت ( ﻓﺘﺤﺎت ﺻﻐﯿﺮة ﻣﺠهرﻳﺔ) ﺗﻜﻮن ﻣﻐﻠﻘﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ دﺧﻮل اﻟﺠﺮاﺛﯿﻢ وﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ .



وقال :"وﺑﻤﺠﺮد ﻗﯿﺎﻣﻨﺎ ﺑﻐﺴﻠﮫ بالماء ﺗﻨﻔﺘﺢ هذه اﻟﻤﺴﻤﺎت وﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث واﻟﻔﺴﺎد ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ بها ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺟﺔ وﺗﻜﺮار ﻓﺘﺢ الأﺧﯿﺮة طوال اليوم.



ﻟﺬﻟﻚ نصح بعدم ﻏﺴﻞ البيض إﻻ ﻓﻲ وﻗﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، أي أﻧﻚ إذا ﻏﺴﻠﺘﻪ ﻓﻌﻠﯿﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻮرا .