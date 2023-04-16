بيان عاجل من رابطة الأندية المصرية.. وتهديد قوي للجماهير

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا عاجلا بشأن هتافات الجماهير المسيئة خلال المباريات الأخيرة من بطولة الدوري.

وجاء بيان رابطة الأندية المصرية كالتالي :



لما كان الشغل الشاغل لرابطة الندية المصرية المحترفة منذ الأول لها هو عودة الجماهير والحفاظ علي تواجدها ودعمها وتوفير كل مقومات التشجيع المثالي لها والحفاظ علي الروح الرياضية في مدرجات ملاعب كرة القدم.

وأضاف البيان: الرابطة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق هذه الأهداف السابق ذكرها مستمده قوتها من دعم الأندية ورغبتها هي الأخرى في محاربة كل مظاهر الخروج عن المألوف في ملاعبنا.

وأردف: “بالإشارة إلى عقوبات رابطة الأندية الأخيرة في حق بعض جماهير النادي الأهلي والاتحاد السكندري والإسماعيلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي في حالة تكرار مثل هذه الهتافات سيكون العقاب المباشر هو حرمان من حضور مباريات الدوري حتي نهاية الموسم بصرف النظر عن ورود الأسماء في مواقف مشابهة من قبل من عدمه”.

واختتم بيان رابطة الأندية: “سيتم حرمانهم من الحضور النهائي حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي”.