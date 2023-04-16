مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام فورست 2-0 ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول عن طريق أنتوني في الدقيقة 32، ثم أضاف دالوت الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - لينديلوف - ماجواير - دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - برونو - أنتوني - سابيتزر - سانشو

خط الهجوم: مارسيال

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.