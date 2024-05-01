جائزة خليفة الدولية توقع بروتوكول تعاون لتنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور المكسيكية

وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية الخاص بتنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور المكسيكية خلال الفترة 19 – 22 اكتوبر 2024.

و جرت مراسم التوقيع (عن بُعد) في كل من مقر وزارة الزراعة بالمكسيك ومقر الأمانة العامة للجائزة بابوظبي، بحضور كل من سلطان الطائي، ممثل عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المكسيك، والأستاذ لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، و سانتياغو أرغويلو كامبوس، منسق عام وزارة الزراعة والتنمية الريفية بالمكسيك، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

حيث رحب لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالموقع الريادي الذي حققته دولة الإمارات في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لما له من أهمية في مد جسور التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته فقد أوضح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذا البروتوكول يأتي ليؤكد على المصداقية الدولية التي حققتها الجائزة بفضل توجيهات ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بصفتها أكبر منصة دولية لبناء الشراكات ذات العلاقة بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما رحب المهندس سانتياغو أرغويلو كامبوس، بالحضور مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.