انتخاب شريف الجبلي نائبا لرئيس مجلس أعمال منظمة الكوميسا

فاز الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الافريقي، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس أعمال الكوميسا، امس بانتخابات مجلس أعمال منظمة الكوميسا المنعقد بمقر الكوميسا لوسكا زامبيا بمنصب نائب لرئيس مجلس أعمال المنظمة ممثلا عن القطاع الخاص داخل دول الكوميسا.

وقال الدكتور شريف الجبلي، في بيان صحفي له اليوم، أن الفوز بانتخابات الكوميسا هو تقدير لدور مصر المحوري في القضايا السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تخص القاره السمراء.

وأوضح الجبلي، أن القطاع الخاص له دور فعال في زيادة التبادل التجاري بين دول الكوميسا ويعد بدورة هو المحرك الرئيسي في الوقت الحالي لدورة الاقتصاد بشكل عام، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً خاصا بأفريقيا وخاصة تجمع الكوميسا الذي يتولاه حالياً.

وأشار الجبلي، إلي أن مصر وضعت خطة مسبقة منذ تواليها الكوميسا تستهدف تعميق التكامل الإقليمي والاقتصادي بين دول التجمع للتعافي من الازمات الاقتصادية بالإضافة إلى طرح عدد من المبادرات

ولفت إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا يتطلب زيادة حجم الإنتاج وكذلك الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحه لدول الإقليم وزيادة القدرة التنافسية .

يشار إلى أن الكوميسا، هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.