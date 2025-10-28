مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف المصري ببث مباشر للفعاليات

في إطار الاستعدادات الوطنية لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، الموافق 1 نوفمبر 2025، تحتفل مكتبة الإسكندرية بهذا الحدث التاريخي الكبير والفريد مع روادها من جمهور الإسكندرية، عبر إطلاق بث مباشر لفاعليات الافتتاح من ساحة الحضارات (البلازا) وقاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، انطلاقاً من رسالتها التنويرية كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر.



وأكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن مشاركة أبناء الإسكندرية في الاحتفاء بهذا الحدث الثقافي الوطني والعالمي تأتي في إطار روح الفخر والاعتزاز بتراث مصر، وتعكس الدور الثقافي والتوعوي للمكتبة في تعزيز الوعي بقيمة الحضارة المصرية وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس حرص القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الثقافة والحفاظ على التراث المصري، موضحاً أن هذا الافتتاح يمثل علامة فارقة في مجالي السياحة والثقافي في مصر، ويعزز مكانتها كوجهة ثقافية متميزة على المستوى العالمي.

ويشمل الحدث بثًّا مباشرًا لفاعليات الاحتفالية على شاشة ضخمة بساحة المكتبة، إلى جانب عرض داخل قاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات، مع إضاءة مبني المكتبة الرئيسي ومركز المؤتمرات باللون الذهبي، تصاحبها عروض ليزر مبهرة.

وتدعو مكتبة الإسكندرية أبناء محافظة الاسكندرية إلى حضور هذا الحدث الفريد، للاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني الكبير، حيث يمثل هذا الاحتفال فرصة لتجسيد الفخر بالإنجازات الوطنية، وإبراز الإرث الثقافي المصري أمام جمهور الإسكندرية والعالم بأكمله.