وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وشدد وزير الخارجية، على أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما أكد وزير الخارجية، أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض الوزير عبد العاطى، خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني، الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر، مشدداً على الدور الهام للمجتمع الدولى للمشاركة الفعالة في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى. كما اكد وزير الخارجية أهمية البناء على الزخم الذى تولد عقب الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية ومن ضمنها اعتراف المملكة المتحدة لخلق أفق سياسى يلبى طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

