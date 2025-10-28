مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة

أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن مصر تؤدي دورًا محوريًا وتاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة منذ نوفمبر 2023 تبذل جهودًا مكثفة من خلال القمم العربية والإسلامية والدولية من أجل وقف الحرب وإنهاء الحصار ومنع تهجير الفلسطينيين.

وأوضح «التلولي»، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن صبر مصر الاستراتيجي وجهودها المتواصلة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما كان على رأس أولويات القيادة المصرية التي سعت إلى وقف حرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قمة شرم الشيخ جاءت تأكيدًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والشروع في مرحلة إعادة الإعمار، موضحًا أن مصر تعمل حاليًا على محورين رئيسيين هما: «التحضير لمؤتمر إعمار غزة، وإطلاق حوار فلسطيني شامل يهدف إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني».

وأضاف عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن هذه الخطوات تمهد للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تشمل استحقاقات تتعلق بالإعمار وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تسعى بجدية إلى نزع الذرائع من يد حكومة نتنياهو كي لا تعود الحرب مرة أخرى.

وأشار إلى أن القاهرة تعمل على معالجة قضايا حساسة مثل وجود قوات حفظ سلام دولية، وضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة من خلال لجنة إدارية وأمنية تابعة لها.