وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "وزيرة خارجية بريطانيا"، أنه لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين.

وأوضحت "وزيرة خارجية بريطانيا"، أنها تعمل مع واشنطن لدعم آلية تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.

وتابعت الوزيرة: بعد سنوات من الصراع المتواصل والتوترات المتصاعدة في قطاع غزة، جاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ ليشكل نقطة تحول محورية في مسار الأحداث.

واسترسلت: فالاتفاق لم يكن مجرد هدنة مؤقتة، بل خريطة طريق من ثلاث مراحل تهدف إلى تحقيق استقرار دائم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ويبدو واضحا أن مصر أخذت على عاتقها الدور القيادي في ضمان تنفيذ هذا الاتفاق بكل مراحله، باعتباره جزءا من مسؤوليتها القومية واستراتيجيتها لتحقيق السلام في المنطقة.