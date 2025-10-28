قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
لأول مرة.. حازم إمام يكشف أسباب رحيله عن جهاز يانيك فيريرا بالزمالك
خالد الغندور يهاجم تسريب تقارير الحكام: منظومة غير أمينة
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية
زيلينسكي يهدد بتوسيع أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيّرة على روسيا
تامر عبد الحميد: محمد السيد لم يقدم أي مردود يستحق هذه الضجة
أمريكا تتهم روسيا بالبدء في سباق تسلح نووي.. كيف ردت موسكو ؟
سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري
سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-10-2025
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد أطيب الكلمات من سنة النبي
أخبار البلد

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

شيماء مجدي


تواصل  أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق والبورصة الانخفاض بشكل ملحوظ ، كما انخفض سعر كرتونة البيض حوالى 15 جنيهًا خلال الآونة الأخيرة.

ويقدم موقع “صدي البلد ” أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء…

أسعار الفراخ

ومن جانبه، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا رغم قرار رفع أسعار الوقود الأخير الذي لن يكون له آثار مباشرة على أسعار الفراخ.

وأوضح أن القطاع أصبح أكثر توازنًا بفضل جهود الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتوفير الأعلاف بأسعار ملائمة منذ أكثر من عام.
 

وأشاد بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الزراعة والدولة بأجهزتها المختلفة في ضبط الأسواق وتنظيم سلاسل الإنتاج، مؤكدًا أن الاستقرار الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن المربين، والحفاظ على توازن الأسعار للمستهلكين.

أسعار الدواجن  اليوم 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.
 
كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

بينما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 

ووتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ البانيه سعر كيلو البانيه البيض

