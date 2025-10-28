نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025

تستعد دولة قطر لاحتضان نهائيات كأس العالم للناشئين 2025، التي تنطلق في 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة تمثل فيها الكرة العربية حضورا لافتا من خلال ستة منتخبات المغرب، تونس، مصر، الإمارات، السعودية، وقطر.

ومع اقتراب ضربة البداية، تترقب الجماهير العربية بزوغ نجم عدد من المواهب الصاعدة، التي ينتظر أن تخطف الأضواء في هذا الحدث العالمي، وفيما يلي أبرز أربعة لاعبين عرب مرشحين لترك بصمة مميزة في المونديال.

حمزة عبد الكريم موهبة الأهلي تسعى للانفجار

يبرز اسم حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي، كأحد أكثر المواهب الواعدة في الكرة المصرية.

ارتبط اسمه سابقا بنادي بايرن ميونخ الألماني، وظهر مع الفريق الأول للأهلي في مباراة بتروجيت بالدوري المصري الماضي.

يمتلك عبد الكريم سجلا حاليا مع منتخب مصر للناشئين، حيث خاض 15 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المستقبل.

وليد النور هداف السعودية الواعد

يعد وليد النور من أبرز خريجي أكاديمية مهد الرياضية السعودية المتخصصة في اكتشاف وصقل المواهب.

لفت الأنظار في بطولة كأس الخليج للناشئين بعد تتويجه بلقب الهداف، مساهما في تتويج "الأخضر الصغير" باللقب.

كما تمت ترقيته مؤخرا إلى صفوف منتخب السعودية تحت 18 عامًا، حيث شارك في مباراتين وديتين أمام اليابان والبرتغال، مقدما أداء واعدا يؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة.

عبد الله وزان أمل المغرب في أوروبا

يواصل المغربي عبد الله وزان، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، تألقه بعد تجاوز أزمة فشل انتقاله إلى ريال مدريد.

صاحب الـ16 عاما خاض 11 مباراة هذا الموسم مع فرق الشباب في أياكس، صنع خلالها 3 أهداف، كما يمتلك خبرة دولية لافتة مع منتخب المغرب للناشئين الذي شارك معه في 18 مباراة وساهم في 7 أهداف بين صناعة وتسجيل.

ويراهن كثيرون على أن يكون وزان أحد أبرز نجوم البطولة.

أنيس السعيدي سلاح تونس القادم من أمريكا

يعد أنيس السعيدي مهاجم سان دييغو الأمريكي أحد أبرز أوراق منتخب تونس الهجومية في مونديال الناشئين.

السعيدي مثل سابقا منتخبات الولايات المتحدة للفئات السنية، قبل أن يقرر تمثيل بلده الأصلي تونس في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

شارك في 6 مباريات مع صغار نسور قرطاج، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمررتين حاسمتين، ليؤكد جاهزيته لتكرار التألق في المونديال.

حضور عربي تاريخي

تمثل مشاركة ستة منتخبات عربية في كأس العالم للناشئين 2025 رقما غير مسبوق في تاريخ البطولة، ما يعكس التطور المتسارع في برامج اكتشاف المواهب والبنية التحتية الكروية في المنطقة.

ويأمل الشارع العربي أن تكون هذه النسخة بوابة لتألق جيل جديد من النجوم القادرين على كتابة فصل مشرق في مستقبل الكرة العربية.