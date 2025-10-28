قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
أخبار البلد

التأمين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة

رئيس هيئة التأمين الصحي
رئيس هيئة التأمين الصحي
عبدالصمد ماهر

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن المتابعة المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

 عقد اليوم الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعًا موسعًا مع  مديري فروع الهيئة بمحافظات القاهرة، القليوبية، المنوفية، والغربية، ووحداتها التابعة.

جاء الاجتماع في إطار خطة الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات والعيادات التابعة، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تحقق رضا المنتفعين وتتماشى مع رؤية الدولة في تطوير منظومة التأمين الصحي.

مؤشرات الأداء الحالية داخل المستشفيات والعيادات

وخلال الاجتماع، استعرض مديرو الفروع مؤشرات الأداء الحالية داخل المستشفيات والعيادات، إلى جانب موقف صيانة وتشغيل الأجهزة الطبية، ومعدلات التحسن في الأداء داخل العيادات الخارجية، فضلًا عن قائمة المراجعة الموحدة التي تهدف إلى توحيد آليات المتابعة والتقييم داخل الفروع.

كما ناقش الاجتماع خطة تحسين أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة، وموقف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان توافرها بشكل مستمر.

قدمت الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة، بالتعاون مع الإدارات العامة، عرضًا تفصيليًا لمؤشرات الأداء الخاصة بكل فرع، مع استعراض خطط التحسين والتطوير المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتجويد الخدمات المقدمة.

وخلال كلمته، أكد الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى على أهمية توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق التكامل في الأداء، مشددًا على أن تطوير العيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ، واللجان الطبية يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

كما وجّه  بضرورة المرور اليومي والتواجد المستمر لمديري الفروع علي أرض الواقع، للمتابعة الدقيقة لسير الأداء وضمان تحقيق الانضباط الإداري، مع الاستماع إلى آراء المرضى ومقترحاتهم وإجراء استطلاعات رأي دورية لرصد احتياجات المنتفعين والعمل على تلبيتها بالشكل الأمثل.

وأكد رئيس الهيئة في ختام الاجتماع على ضرورة تفعيل دور المجالس التنفيذية والطبية واللجان المتخصصة في دراسة وتحليل مؤشرات الأداء وخطط التطوير، للوقوف علي التحديات والمعوقات ووضع حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق أهداف الهيئة في تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة.

شراء سيارة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
بيتزا
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

