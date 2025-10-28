قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
محمد إبراهيم

وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكولى تعاون مع كلية الطب بجامعة القاهرة ، ووزارة الصحة والسكان متمثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز الروابط مع مختلف القطاعات والهيئات المتخصصة فى الدولة .

حيث وقع البروتوكولين كلاً من اللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ، و مى محمد فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

ويهدف بروتوكول التعاون مع جامعة القاهرة إلى تنظيم التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم المشورة الفنية والتطبيقية وتدريب الكوادر الطبية من الجانبين فى التخصصات النادرة والدقيقة بما يحقق الإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

فيما يهدف بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إلى تحقيق التعاون والتكامل فى منظومة العمل بين الجانبين ، فضلاً عن تنفيذ خطة لإستقبال الحالات المرضية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بمستشفيات القوات المسلحة بموجب خطاب تحويل موضح به الخدمة الطبية المطلوب تقديمها بعد إستيفاء دراستها ومدى إستحقاق المريض لها .

كما نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر العاشر للطب النفسى للقوات المسلحة والذى إستمرت فعالياته على مدار يومين بمشاركة أقسام الطب النفسى بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية ونخبة من الأساتذة والمتخصصين فى مجال الطب النفسى من العسكريين والمدنيين.

بدأت وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب إيهاب حسن الباز مدير مستشفى الطب النفسى وعلاج الإدمان بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى أشار خلالها إلى تقديره لكافة الجهات المشاركة نظراً لما يمثله المؤتمر من أهمية لإستعراض أحدث ما وصل إليه العلم فى مختلف تخصصات الطب النفسى.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والتى تضمنت قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها ، كذلك جوانب الضغوط النفسية والحوادث المترتبة عليها وأنواع العلاج للأمراض النفسية بكافة مستوياتها.

إدارة الخدمات الطبية جامعة القاهرة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القوات المسلحة

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

