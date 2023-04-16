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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط مخاوف أمريكية.. روسيا والصين تتعهدان بتكثيف المناورات العسكرية في أوروبا

صدى البلد

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وزير الدفاع الصيني الجديد لي شانج فو في موسكو، والذي تستمر زيارته 4 أيام.

وخلال لقائه بوزير الدفاع الصيني، أشاد فلاديمير بوتين بالعلاقات بين الجيشين، مؤكدا علي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين. وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج.

وقالت وكالة أنباء "انترفاكس"، إن بوتين سلط الضوء على تبادل المعلومات الاستخباراتية وكذلك المناورات المشتركة في الشرق الأقصى وأوروبا.

وأصبحت بكين أكبر داعم لروسيا منذ الحرب الأوكرانية العام الماضي وهذه الزيارة هي الأولى لوزير دفاع صيني منذ بدء الحرب. وفي الاجتماع مع بوتين، قال لي، إنها أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه.

وأشاد لي بقوة العلاقات بين البلدين، لمواجهة الأزمات العالمية الحالية.

وتأتي زيارة لي في أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو في مارس، حيث قال بوتين في ذلك الوقت، إن روسيا مستعدة لمناقشة خطة بكين لإنهاء الصراع في أوكرانيا، على الرغم من عدم إحراز أي تقدم.

وذكر التليفزيون الصيني المركزي في تقرير، أنه من المقرر أن يلتقي لي أيضا نظيره الروسي سيرجي شويغو وسيزور المؤسسات العسكرية الروسية في إطار الرحلة.

وقد حذرت الولايات المتحدة الصين من تقديم مساعدات فتاكة لموسكو. ومن المحتمل أن تكون بكين قد وافقت على قيام شركاتها بتقديم دعم غير فتاك و "مزدوج الاستخدام" لروسيا في الحرب، كما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في فبراير.

ومن جانبها قالت بكين في وقت لاحق إنها لا تبيع أسلحة أبدًا إلى الأطراف المتورطة في النزاع.

ويولي الجيش الصيني أهمية كبيرة للعلاقة مع الجيش الروسي، وذلك في ظل الوضع الأمني ​​الدولي الحالي الشديد التعقيد، ومن المهم جدًا للجيشين الصيني والروسي أن يعملا علي تقوية العلاقات الودية بين الجانبين. 

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