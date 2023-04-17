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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة من الرقابة الإدارية بالشرقية لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على دور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد ومكافحته بجميع صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة.

وأشار الى أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الجرائم.

في هذا السياق، قام المهندس محمد الصافي السكرتير العام المحافظة بتشكيل لجان من قطاعي التموين والطب البيطري للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

وبناءاً عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع اللجان المشكلة من قطاعي التموين والطب البيطري بشن حملة على بعض "مستودعات الغاز - ثلاجات اللحوم- فروشات الجزارة - محال الجزاره - محطات تموين السيارات - معرض أدوية بيطرية" بمدينة الإبراهيمية ، وأسفرت الحملة عن ضبط ٩ مخالفات تنوعت ما بين الذبح خارج السلخانة ومنتجات مجهولة المصدر ومنتجات منتهية الصلاحية.

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وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه تم متابعة سير انتظام العمل لعدد ١٨ مخبز بمدينة الإبراهيمية وتبين وجود مخالفات تنوعت ما بين ( خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجين - نقص وزن ).

وأضاف السكرتير العام للمحافظة انه خلال المرور على بعض المنشآت الصناعية والغذائية بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة والأغذية بالمحافظة تم ضبط ٦ مخالفات تنوعت ما بين (عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية - عدم وجود شهادات صحيه لبعض العاملين - عدم نظافة) وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة.

الرقابة الإدارية التموين محافظ الشرقية الطب البيطري منتهية الصلاحية تموين السيارات

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