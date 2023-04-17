تنورة ومزمار وألعاب نارية في ختام الدورة الرياضية لحزب مستقبل وطن بالأقصر

وسط أجواء رمضانية وكرنفال شعبي، اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر أكبر وأضخم دورة كرة قدم رمضانية نظمتها أمانة الحزب بالمحافظة، بحفل استعراضي فني تضمن تقديم فقرات تنورة ومزمار والعاب نارية وكف بلدي.

وحضر الحفل الختامي للدورة الدكتور محمد العماري امين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وقيادات وأعضاء الحزب وأهالي قرية الضبعية بمدينة القرنة.

وفاز بكأس الدورة التي نظمها الحزب بالتعاون مع الاعلامي حسين المصري امين مساعد امانة الاعلام بحزب مستقبل وطن بالاقصر، فريق ( فيوتشر الأقصر) بعد تغلبه علي فريق نابولي بنتيجة ٣ / ٢ في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين علي ملعب مركز شباب الضبعية وتم خلالها استخدام تقنية ال var لأول مرة.



وخلال حفل الختام سلم “العماري”، جوائز البطولة التي تضمنت جائزة لأول مرة هي جائزة افضل اخلاق كما تم تسليم جوائز هداف البطولة وافضل حارس مرمي وافضل لاعب وافضل تعليق بالإضافة الي جوائز فرق الطلائع والنشء المشاركة في الدورة وجوائز رواد الكرة وكبار اللاعبين من الفرق المشاركة في الدورة وهي فرق ريال مدريد ونابولي وفيوتشر ونجوم المستقبل فضلا عن تكريم اللجنة المنظمة للدورة ولجنة الحكام .

وأعرب امين حزب مستقبل وطن بالأقصر عن سعادته بالتنظيم المتميز للدورة الرمضانية وحرص الشباب على المشاركة في هذه الأنشطة الرياضية، بما يؤكد نمو الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي بينهم.

كما أعرب عن تقديره لجهود الإعلامي حسين المصري راعي الدورة وأهالي الضبعية الذين ساهموا في اظهار ختام الدورة بشكل جمالي ومشرف.

من جانبه أكد الإعلامي حسين المصري أهمية إقامة مثل هذه الدورات خاصة وانها تقليد رمضاني لحزب مستقبل وطن هدفه الأول هو تعزيز الروابط الاجتماعية وقواعد المنافسة الشريفة، والتي تنمني من روح الاستفادة من أوقات الفراغ وتحقيق الرفاهية السليمة.

وشهد حفل الختام من حزب مستقبل وطن بالمحافظة كل من عمر شوقي امين الاعلام بحزب مستقبل وطن بالأقصر ومحمد عمران امين العلاقات العامة بالحزب بالأقصر والمهندس هيثم حجاج امين التنظيم بأمانة الحزب ببندر الأقصر والدكتور يسري العماري امين الشباب ببندر الأقصر ووليد الضوي امين مساعد العمل الجماهيري بالحزب بالأقصر.

كما شهد حفل الختام حجازي النحاس نائب رئيس مدينة القرنة والقيادات الشعبية بقرية الضبعية وقيادات مجلس ادارة مركز شباب الضبعية وعدد كبير من اهالي قرية الضبعية بمدينة القرنة.

IMG-20230417-WA0014

IMG-20230417-WA0013

IMG-20230417-WA0011

IMG-20230417-WA0012