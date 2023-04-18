طبيب يكشف إصابة خطيرة للاعب كرة قدم مصري.. ومتابعون: تقصد مين؟

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيب يتحدث فيه عن إصابة لاعب كرة قدم شهير بإصابة خطيرة وإجرائه عملية جراحية.

ووفقا لمقطع الفيديو، قال الدكتور ضياء السيد المتخصص في إصابات الملاعب، أن لاعبا مصريا شهيرا تعرض إلى إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي والتي تتطلب عملية جراحية للتعافي الكامل.

وتابع أن عدم علاج الإصابة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى في المفصل، مضيفا: “اللعب المستمر على رجل مصابة في الرباط الصليبي الأمامي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى في المفصل، مثل الإصابة بمشاكل في الغضروف وتآكل المفصل”.

وأضاف الدكتور ضياء أن اللعب على رجل مصابة يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على أداء اللاعب وقدرته على التحكم في الكرة واللعب.

ولم يفصح عن اسم اللاعب، لكن في مقطع آخر تحدث لاعب كرة القدم “كونيه” من كوت ديفوار عن كواليس إصابته في الرباط الصليبي اليمين.