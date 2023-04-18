عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبيب يكشف إصابة خطيرة للاعب كرة قدم مصري.. ومتابعون: تقصد مين؟

صدى البلد

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيب يتحدث فيه عن إصابة لاعب كرة قدم شهير بإصابة خطيرة وإجرائه عملية جراحية.

ووفقا لمقطع الفيديو، قال الدكتور ضياء السيد المتخصص في إصابات الملاعب، أن لاعبا مصريا شهيرا تعرض إلى إصابة خطيرة في الرباط الصليبي الأمامي والتي تتطلب عملية جراحية للتعافي الكامل.

txt

تشييع جنازة لاعب كرة قدم تونسي أشعل النار في نفسه.. شاهد

txt

أضرم النار في نفسه اعتراضا على اتهامه بالإرهاب.. وفاة لاعب كرة قدم تونسي

وتابع أن عدم علاج الإصابة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى في المفصل، مضيفا: “اللعب المستمر على رجل مصابة في الرباط الصليبي الأمامي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى في المفصل، مثل الإصابة بمشاكل في الغضروف وتآكل المفصل”.

وأضاف الدكتور ضياء أن اللعب على رجل مصابة يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على أداء اللاعب وقدرته على التحكم في الكرة واللعب.

ولم يفصح عن اسم اللاعب، لكن في مقطع آخر تحدث لاعب كرة القدم “كونيه” من كوت ديفوار عن كواليس إصابته في الرباط الصليبي اليمين.

لاعب مصرى لاعب كرة قدم مواقع التواصل الاجتماعي الرباط الصليبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذا الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء ليلة القدر 27 رمضان لكل ما تتمناه .. معك فرصة للفجر

ترشيحاتنا

ماذا تفعل في ليلة القدر 27 رمضان؟.. اغتنم الدقائق المتبقية بـ5 أعمال

كيف أعرف أن هذه ليلة القدر في 27 رمضان؟.. بـ9 علامات ودعاء

قيمة زكاة الفطر 30 جنيها.. دار الإفتاء تحذر من حملات إلكترونية تشكك في فتواها

مش عايزة أتجوز.. وكنت بحب أبو ولادي.. تصريحات جريئة للفنانة زينة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الخميس المقبل

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ