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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجواء حارة اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 38 في هذه المنطقة

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها عن طقس اليوم الثلاثاء، وقالت إن الأجواء ستكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالة الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وسيكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 درجة مئوية 
السواحل الشمالية 29 درجة مئوية 
جنوب سيناء  34 درجة مئوية
شمال الصعيد 36 درجة مئوية
جنوب الصعيد  38 درجة مئوية

واعتبارا من يوم الأربعا، تتوقع هيئة الأرصاد انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة حتى الجمة 21 أبريل كالآتي:


الأربعاء 29 درجة مئوية
الخميس 27 درجة مئوية
الجمعة 26 درجة مئوية


ليكون الطقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء خلال هذه الفترة.

هيئة الأرصاد طقس اليوم القاهرة الصعيد

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