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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2023

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A54

منذ أسبوعين تقريبا، شهد سوق الهواتف الذكية ظهور هاتف Galaxy A54 لأول مرة، حيث يعد الهاتف واحدا من أقوى هواتف الفئة المتوسطة من شركة سامسونج في 2023، حيث يضم عددا من الإمكانات الكبيرة بدءا من الشاشة والكاميرا إلى جانب الأداء المتميز. 

وبحسب موقع XDA Developers فإن هاتف Galaxy A54 قد ينتهي به الأمر ليصبح أحد أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة التي تتوفر بأسعار معقولة لعام 2023، حيث يعد خيارا ممتازا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف جيد مع سعر مناسب.  

ويبدأ سعر هاتف Galaxy A54 في السوق العالمية من حوالي 450 دولارًا أمريكيا، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في عدد كبير من الأسواق ومن بينها السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. 

 وجاء هاتف سامسونج Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A54  كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380 ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13 ، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1 . 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A54 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل مع الاستخدام المنتظم.

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