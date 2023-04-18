عاجل
أحلى عيدية.. موبايل سامسونج جديد بـ3000 جنيه فقط السوشيال ميديا.. أول قرار من النادي الأهلي عقب إيقاف كهربا 12 مباراة.. والزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف يفتتح عدة مشروعات اليوم.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة البحوث الفلكية : عيد الفطر 2023 الجمعة .. هلال شوال يولد صباح يوم الخميس ويظل في الأفق مدة زمنية طويلة أخبار التعليم|إلكترونية أم ورقية|كيف ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؟.. الوزارة تجيب..خبير: مدارس التعليم الفندقي توفر للطلاب العديد من الفرص التدريبية والوظيفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: المرأة في الإسلام شقيقة الرجل.. ولا فضل لأحدهما على الآخر

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مبدأ المساواة كان حجر الزاوية في بناء حقوق متعددة نالت المرأة منها مثلما نال الرجل تماما.

وأشار الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، اليوم الثلاثاء، إلى أن المرأة في الإسلام شقيقة الرجل، وكلٌ من الرجل والمرأة مساوٍ للآخر في أصل الإنسانية، لا فضل لأحدهما على الآخر، حيث إن القرآن الكريم شرع المساواة بين الرجل والمرأة شرعة متساوية عادلة.

وأضاف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن هناك المساواة بين الرجل والمرأة في الخلقة والإنسانية والتكريم الإلهي وتلقي الخطاب الإلهي والثواب والعقاب والحدود والأخلاق.

وذكر أن شريعة الإسلام هي أول من ينسب لها فضل السبق في تحرير المرأة، وأن القرآن الكريم هو أول كتاب إلهي رد للمرأة كرامتها ولفت أنظار المجتمعات إلى دورها المحوري.

وأوضح أن القرآن الكريم بيّن للمرأة حقوقها وما يجب لها وعليها سواء في آيات متفرقة أو في آيات سور النساء والطلاق والتحريم، حيث إن منهج القرآن استرد أهم ما سُلب من المرأة من حقوق وهما حق الحياة ثم حق البراءة من رجس الشيطان.

وأوضح أنه لم يتوقف إنصاف الإسلام للمرأة عند بيان حقوقها وإنما ذهب لأبعد من ذلك عندما أحاط هذه الحقوق بما يحميها، حيث أحاط الإسلام كل ذلك بأوامر ونواهٍ في آيات محكمات.

المراة شقيقة الرجل المراة في الاسلام شقيقة الرجل شيخ الأزهر برنامج الإمام الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

عاجل.. غلق جميع مقرات حزب النهضة في تونس بعد القبض على الغنوشي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

قرارات صادمة.. شوبير: اتحاد الكرة أبلغ الأهلي والزمالك بالعقوبات رسميا

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لسجناء بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء

الإعدام لـ 8 أشخاص جندوا معتقلين داخل السجون لصالح داعش بالعراق

السيسي يدعو لمصر.. ومطلب عاجل لشيخ الأزهر|3 مشاهد من احتفالية ليلة القدر

البلطي 70 جنيهاً والجمبري 300.. أسعار السمك استعداداً لعيد الفطر المبارك| فيديو

مهيب عبدالهادي يكشف أسباب إيقاف كهربا 12 مباراة

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وفيلر.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

بقايا طاقم أسنان غريب يثير ذهول رواد شاطئ بأمريكا.. اعرف السر

فيديو

هنقدم الساعة ولا هنأخرها.. التفاصيل الكاملة لموعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميا

رسائل الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر وكلمة شيخ الأزهر

الأرصاد في تحذير عاجل: أتربة وحرارة تقترب من الـ40

اكتشاف أيادٍ بشرية مقطوعة ومدفونة أسفل قصر في الضبعة .. ما قصتها ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ