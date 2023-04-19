سي إن إن: هل سيتوقف الجيش الروسي عن القتال بسبب نقص السلاح؟.. تفاصيل

مني الجيش الروسي بخسائر في ساحة المعركة وكذلك العقوبات الغربية، وهو ما أدى إلى تراجع الجيش، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

لكن السؤال هو، سيمنع ذلك استمرار العملية الخاصة للجيش الروسي؟

الإجابة كما تقول سي إن إن، بالنفي، فموسكو ستظل تمتلك قوة نيران كافية للحرب في أوكرانيا ، وفقًا لتحليل مستقل جديد.

يقدم التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أرقامًا صارخة للخسائر العسكرية الروسية - ما يقرب من 10000 وحدة من المعدات الرئيسية مثل الدبابات والشاحنات وقطع المدفعية والطائرات بدون طيار ، وفقًا لأحد التقديرات، فقدتها روسيا.

لكنها تقول أيضًا إن بإمكان روسيا الاستمرار في الحرب، مستعينة بالأسلحة التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة والمخزونات القديمة لدعم الخطوط الأمامية لتعويض ما خسرته في التكنولوجيا بالأرقام.

يقول تقرير CSIS: "من المرجح أن تنخفض جودة معدات الجيش الروسي من حيث المعدات المتطورة ، على الأقل على المدى القريب".

ويشير ذلك، إلى أن الخسائر الروسية في دبابات القتال الرئيسية ، وخاصة الحديثة منها ، كانت فادحة.

يقول تقرير CSIS : "تشير التقديرات إلى أن موسكو خسرت ما بين 1845 إلى 3511 دبابة في عام واحد من الحرب" ، مع خسائر دبابة القتال الرئيسية T-72B3 ، والتي تم نشرها لأول مرة في عام 2013 .

يتعين على موسكو تجديد دباباتها التي تعود إلى عقود من الزمن إلى العمل لأنها لا تملك الموارد اللازمة لبناء دبابات جديدة، مع العقوبات الغربية التي تجعلها غير قادرة على توفير الأجزاء والأدوات اللازمة لصنع دبابة حديثة.