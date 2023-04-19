صحف السعودية: لقاء ولي العهد برئيس دولة فلسطين ..ومعارك عنيفة في الخرطوم.. ومليونا مصلٍّ يشهدون ليلة ختم القرآن بالحرم المكي ..و280 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في الأقصى

-وزير الخارجية السعودية يبحث مع الرئيس السوري تسـويــة الأزمـة

-المحكمة العليا بالمملكة تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس

-فرنجية معلناً ترشحه للرئاسة اللبنانية: أرفض التعرض لأي دولة عربية

-أوكرانيا تتسلّم أولى أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي

-الأمم المتحدة: عدد سكان الهند يتجاوز الصين بحلول منتصف 2023

-«مدني حائل» ينقذ شخصين احتُجزا في سيلٍ داخل مركبة



تناولت الصحف السعودية التطورات في السودان، وذلك في اليوم الخامس من القتال، علاوة على موضوعات متفرقة أخرى.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، شهدت العاصمة السودانية معارك عنيفة وضربات جوية وانفجارات اليوم الأربعاء بعد انهيار اتفاق برعاية أمريكية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما دفع السكان للبقاء في منازلهم واليابان للإعداد لإجلاء مواطنيها.

وسُمع دوي قصف مستمر وانفجارات عالية في وسط الخرطوم بالمنطقة المحيطة بمقر وزارة الدفاع والمطار، الذي جرت معارك ضارية بين الجانبين للسيطرة عليه وخرج من الخدمة منذ اندلاع القتال في مطلع الأسبوع.

وتصاعد دخان كثيف إلى السماء.

وسعت قوى خارجية من بينها الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع للسماح للسكان العالقين بسبب القتال لتدبير احتياجاتهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية نقلا عن وزارة الصحة السودانية إن القتال أسفر عن مقتل 270 شخصا على الأقل وإصابة 2600 آخرين.



وقالت القيادة العليا للجيش إنها مستمرة في عمليات تأمين العاصمة والمناطق الأخرى.

أكد وزير الدفاع الأوكراني اليوم (الأربعاء) أن كييف تسلمت أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وقال إن هذا من شأنه أن يجعل الأجواء الأوكرانية أكثر أماناً.



وكتب الوزير أوليكسي ريزنيكوف على «تويتر»: «تتقن قوات الدفاع الجوي لدينا استخدامها (الأنظمة) بأسرع ما يمكن. والتزم شركاؤنا بوعودهم». ولم يحدد هؤلاء الشركاء، لكنه قدم في تغريدته الشكر لوزير الدفاع الألماني.



وتعد منظومة صواريخ باتريوت المحمولة، التي تصنعها شركة رايثيون الأميركية، واحدة من أكثر أنظمة أرض - جو تقدماً في العالم، ويمكن استخدامها لمكافحة طائرات العدو والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

قالت الشرق الأوسط، أنهى نحو 280 ألف مصل إحياء ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من رمضان) في المسجد الأقصى، دون أي أحداث تذكر، لكن الليلة لم تنته بهدوء؛ إذ نفذ فلسطيني هجوماً على سيارة تقل مستوطنين في حي الشيخ جراح وأصابهم بجراح قبل أن يلوذ بالفرار.

واكتظت ساحات المسجد الأقصى ومصلياته وأروقته بالمصلين الذين جاءوا من القدس وأراضي 48 والضفة الغربية لإحياء ليلة القدر. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 280 ألفاً توافدوا إلى الأقصى لأداء صلاة العشاء والتراويح وإحياء ليلة القدر.

ولفتت الصحيفة، إلى ما أعلن به رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بترشحه لرئاسة الجمهورية من منبر البطريركية المارونية، مؤكداً أنه سيمارس صلاحيات الرئيس «بمسؤولية لا كيدية سياسية».

وغازل فرنجية معارضي ترشيحه، كما حاول تقديم تطمينات للدول العربية بإعلانه رفض «التعرض لأي دولة عربية» كما أبدى استعداده للحوار مع الجميع، داعياً للالتحاق بقطار التسوية في المنطقة. وأعلن من جهة أخرى أنه «مع مناقشة استراتيجية دفاعية (لسلاح «حزب الله») تصب في مصلحة لبنان وتزيل هواجس الجميع».



قالت صحيفة عكاظ، اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس .

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولفتت الصحيفة، إلى إنه قد دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.



في موضوع آخر، أنقذ مدني حائل شخصين احتُجزا في سيلٍ داخل مركبة، وأوضحت مديرية الدفاع المدني السعودية عبر حسابها في تويتر أنهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت المنطقة قد شهدت حالة ماطرة غزيرة، وسط تنبيهاتٍ متتالية من المركز الوطني للأرصاد، ومتابعة ميدانية من الجهات المعنية.

من جانبها، قالت صحيفة الرياض، استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس سوريا، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سورية الشقيقة الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس السوري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سورية إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

لفتت الصحيفة، في موضوع آخر، إنه قدرت تقارير رسمية قيام مليوني مصلٍّ بأداء الصلوات ليلة الـ27 في المسجد الحرام المكي، حيث تدفق القاصدون والمعتمرون والمصلون والزائرون للمسجد الحرام وساحاته والأحياء المجاورة والفنادق، ووصلت صفوف المصلين للأحياء الداخلية وفق خطة وضعتها المنظومة الأمنية ركزت على عدم حدوث اختناقات وإدارة الحشود وفق الخطط المرسومة.

ولم تكن ليلة الـ27 من رمضان كمثيلاتها من الليالي الرمضانية الماضية، إن من حيث الروحانية كونها من الليالي المرجوة أن تكون ليلة القدر، أو من حيث الأعداد المليونية التي أدت الصلوات في المسجد الحرام، وتحديداً صلاة العشاء والتهجد وسط تناغم كامل لإدارة الحشود والتفويج والمنظومة الأمنية والجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، حيث حشدت رئاسة الحرمين أكثر من 12 ألفاً من منسوبي الرئاسة والآلاف من عمال النظافة والتطهير ضمن الفرق الميدانية التشغيلية.

وقال الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس: «الحمد لله، خطط ليلة الـ27 مضت وفق الأهداف المرسومة لها بتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان للمعتمرين بتضافر الجهود مع شركاء النجاح والتناغم مع المنظومة الأمنية وفق الخطط المعدة وفق حوكمة بكامل الخدمات لراحة وطمأنينة قاصدي المسجد الحرام لكي يؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة». وتابع الرئيس العام «رغم الكثافة العددية المليونية إلا أن عظيم التنسيق مع المنظومة الأمنية أدى لعدم وجود اختناقات والحمد لله».