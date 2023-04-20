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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن يشرح الفرق بين المقامات

ماهر الفرماوي
ماهر الفرماوي

كشف  الدكتور ماهر الفرماوي الفائز بالمسابقة العالمية لـ القرآن الكريم، تفاصيل  وكواليس الفوز بالمسابقة العالمية.

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وقال ماهر الفرماوي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2"، :"    المقامات الفرعية أكثر من ألف مقام ولكن المقامات الأصلية قليلة وهم الصبا والنهاوند والعجم والبياتي والسيكا والحجاز والرست والكرد".

وأضاف الفرماوي:" هناك ما يسمى التصوير النغمي للقرآن الكريم كي يتمكن القاريء من إيصال معنى معين وكل مقام يساعد في إيصال المعنى من الآية الكريمة للمستمع".

 واكمل :" لو آية كريمة بها حالة فرح من الأفضل قرائتها بمقام النهاوند للتأكيد على أنه هناك حالة فرح ".

 ولفت ماهر الفرماوي :" مقام البياتي يبدأ به القاريء مع أي تلاوة، والأيات الكريمة التي بها دعاء يتم قرائتها بمقام الحجاز".

 

 وتابع الفائز بالمسابقة العالمية :" مقام الصبا هو المقام الحزين ويتم استخدامه أثناء الحديث عن النار وعذاب النار ".

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